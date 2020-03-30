Аргументы Недели → Общество 13+

30 марта 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Правительство РФ

Магазин закрыт. Фото: Pixabay.com

Правительство РФ внесло изменения в список товаров первой необходимости, которыми можно будет торговать в течение «карантинной недели» с 30 марта по 5 апреля. Табак в этот список не вошел.

Ранее, 27 марта, правительством был утвержден список таких товаров. В него входили, например, товары для сада и огорода, похоронные принадлежности, очки и линзы, печатные издания, компьютерное оборудование и многое другое. Теперь все это, в том числе смартфоны и табак, исключено из списка товаров первой необходимости.

В измененный список вошли, в основном, гигиенические принадлежности – маски, антисептики, мыло и т.д., товары для младенцев, товары для животных, бензин. С документом можно ознакомиться здесь.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении режима домашней изоляции в городе. Жителей столицы обязали не покидать свои дома без крайней необходимости. Выгуливать домашних животных разрешается на расстоянии не более 100 метров от места проживания. Аналогичные меры приняты и в Подмосковье.