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Бизнес-тренер рассказал, как эффективно работать "на удаленке"

, 09:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Бизнес-тренер рассказал, как эффективно работать
работа из дома, pixabay.com
Бизнес-тренер, основатель "Академии моделирования будущего" Андрей Антонов признал, что создать полноценный деловой настрой, работая "на удаленке", непросто и рассказал, как добиться этого.
 
В условиях распространения коронавируса нового типа многих людей перевели на дистанционную работу, вследствие чего им не так легко сохранить прежний темп и результативность труда.
 
Андрей Антонов отметил в беседе с Радио Sputnik, что для эффективной работы следует соблюдать некоторые условия. Эксперт уточнил, что задачей руководителей является создание внешней мотивации для сотрудников работать на результат. Каждый человек в свою очередь должен иметь правильный настрой и осознавать, что дистанционная работа – это то же самое, что и работа в офисе, поэтому не следует расслабляться.
 
Людям рекомендуется выглядеть так, будто они находятся на "службе": одеваться, причесываться, женщинам – наносить макияж и парфюм. Это, по словам бизнес-тренера, дисциплинирует.
ЕТ

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