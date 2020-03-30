Бизнес-тренер рассказал, как эффективно работать

Бизнес-тренер, основатель "Академии моделирования будущего" Андрей Антонов признал, что создать полноценный деловой настрой, работая "на удаленке", непросто и рассказал, как добиться этого.

В условиях распространения коронавируса нового типа многих людей перевели на дистанционную работу, вследствие чего им не так легко сохранить прежний темп и результативность труда.

Андрей Антонов отметил в беседе с Радио Sputnik , что для эффективной работы следует соблюдать некоторые условия. Эксперт уточнил, что задачей руководителей является создание внешней мотивации для сотрудников работать на результат. Каждый человек в свою очередь должен иметь правильный настрой и осознавать, что дистанционная работа – это то же самое, что и работа в офисе, поэтому не следует расслабляться.

Людям рекомендуется выглядеть так, будто они находятся на "службе": одеваться, причесываться, женщинам – наносить макияж и парфюм. Это, по словам бизнес-тренера, дисциплинирует.