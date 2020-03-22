Песков рассказал, будет ли Путин работать удаленно

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22 марта 2020, 22:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: соцсети

В Кремле сообщили, будет ли Владимир Путин работать удаленно в связи с пандемией коронавируса. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков рассказал, что в настоящий момент не рассматривается возможность перехода президента на удаленную работу. «Да нет. Пока все в рабочем графике», - заявил пресс-секретарь главы государства.

Ранее Песков сообщил, что у Путина не наблюдается симптомов коронавирусной инфекции, он хорошо себя чувствует. Отмечается, что президенту нет необходимости проходить тест на COVID-19.

В воскресенье, 22 марта, стало известно о еще 61 случае заболевания коронавирусом в России.