В Магаданской области для изготовления медицинских масок приобретено 83 тыс. кв.метров марли

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30 марта 2020, 08:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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Сообщается: власти Магаданской области организовали в связи с дефицитом медицинских масок в регионе собственное производство этого вида товара. Уже приобретено 83 тысячи квадратных метров марли.

Также известно, что ко 2 апреля будет доставлено еще 74 тыс. кв. метров материала. По информации областных властей, маски изготавливают работники культуры, медицинского колледжа и заключенные в УФСИН. Все учреждения уже обеспечили швейными машинками. Планируется выпускать по 950 штук индивидуальной защиты в день. Они поступят в продажу по всей территории области. Стоимость продукта будет примерно 20 рублей за маску.

Ранее в столичной мэрии заявили, что горожане, которые потеряли рабочие места из-за коронавируса, ежемесячно будут получать денежные компенсации.