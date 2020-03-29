Ученые назвали температуру, при которой активизируется коронавирус

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29 марта 2020, 17:50 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: РИА Новости

Pixabay

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен. Исследование было опубликовано на медицинском портале MedRxiv.

Как стало известно, коронавирус максимально активен при температуре около четырех градусов. В этом случае при отсутствии дезинфекции его активность начнет снижаться только через 14 дней. При этом вирус не переносит высокие температуры и при 70 градусах перестает быть активным в течение 5 минут.

Ученые установили, что меньше всего вирус живёт на бумаге – он не был выявлен на ней уже спустя три часа. На одежде и обработанном дереве оставался до двух дней, на стекле — до четырех дней, а на пластике — до семи. Ученые предупреждают, что на внешней стороне медицинских масок Covid-19 может оставаться неделю, поэтому так важно их регулярно менять.

Ранее стало известно, что в Москве от коронавируса умер восьмой пациент. За последние сутки в Москве заболело коронавирусом 197 человек, общее количество зараженных в городе превысило тысячу. Всего в стране заболевших насчитывается более полутора тысяч.