Лиза Пескова заступилась за отца перед хейтерами

Аргументы Недели → Общество 13+

29 марта 2020, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Дочь пресс-секретаря российского президента Елизавета Пескова ответила пользователям Сети на ехидные комментарии, появившиеся после известия о том, что Песков был на одной вечеринке с заразившемся коронавирусом Львом Лещенко.

Девушка отметила, что ранее никак не комментировала сложившуюся ситуацию. Пескова призвала Интернет-пользователей быть добрее и меньше издеваться как над ее отцом, так и на другими людьми.

«Будьте добрее! От того, что Вы пожелаете кому-то смерти, в Вашей жизни ничего хорошего не прибудет! Ваша жизнь не станет лучше, скорее только наоборот!» - написала она.

Ранее стало известно, что Дмитрий Песков посетил празднование дня рождения сестры Игоря Крутого. На мероприятии также был Лев Лещенко, которого позже госпитализировали с коронавирусом.