Россияне не жалуются на то, что будут работать в нерабочую неделю

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29 марта 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Ранее в соцсетях россияне массово рассказывали о том, как работодатели вынуждают выходить на работу в нерабочую неделю и грозят увольнением за прогулы. В Федерации независимых профсоюзов России рассказали, что, несмотря на подобные сообщения, официальных жалоб им пока не поступало.

Зампред ФНПР Александр Шершуков рассказал, что в организацию не приходили официальные жалобы от работников, которых заставляют трудиться с 30 марта по 3 апреля. Он отметил, что есть ряд профессий, на которых объявленные президентом выходные не распространяются.

«В случае, если речь идет о работниках, которые попадают под действие указа, в таком случае должны быть обращения в Рострудинспекцию, в прокуратуру. В принципе обращение в профсоюзную организацию, если она есть на предприятии, если ее нет, то ее можно создать, это достаточно быстро делается», - объяснил Шершуков, как защитить свои права.