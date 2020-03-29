Россияне не жалуются на то, что будут работать в нерабочую неделю

Ранее в соцсетях россияне массово рассказывали о том, как работодатели вынуждают выходить на работу в нерабочую неделю и грозят увольнением за прогулы. В Федерации независимых профсоюзов России рассказали, что, несмотря на подобные сообщения, официальных жалоб им пока не поступало.
Зампред ФНПР Александр Шершуков рассказал, что в организацию не приходили официальные жалобы от работников, которых заставляют трудиться с 30 марта по 3 апреля. Он отметил, что есть ряд профессий, на которых объявленные президентом выходные не распространяются.
«В случае, если речь идет о работниках, которые попадают под действие указа, в таком случае должны быть обращения в Рострудинспекцию, в прокуратуру. В принципе обращение в профсоюзную организацию, если она есть на предприятии, если ее нет, то ее можно создать, это достаточно быстро делается», - объяснил Шершуков, как защитить свои права.