В Сочи введены жёсткие ограничительные меры. Поток туристов остановлен на автомобильном посту Магри

Аргументы Недели → Общество 13+

29 марта 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В Сочи с субботы, 28 марта, введены жёсткие ограничительные меры. Мэр Сочи Алексей Копайгородский призвал жителей города не выходить на улицу без необходимости, а жителей российских регионов временно отказаться от поездок в черноморский курортный город из-за распространения коронавируса.

С 28 марта по 5 апреля отелям, санаториям, мини-отелям, пансионатам, запрещено бронировать номера и заселять туристов.

Закрылись горнолыжные курорты Красной Поляны. Временно закрыты рестораны и кафе, парки культуры и отдыха, объекты турпоказа, торгово-развлекательные центры.

На единственном автомобильном въезде в Сочи со стороны России посту Магри совместно с сотрудниками ГИБДД дежурят инспекторы федеральной службы по надзору в сфере транспорта. На этом посту остановлен поток туристов.

Сутки назад мэр Сочи сообщил, со ссылкой на данные Роспотребнадзора, о восьми случаях инфицирования коронавирусом в Краснодарском крае.

"Через пост Магри за последние сутки автобусы большой и малой вместимости с пассажирами не въезжали... В целом на посту поток автомобилей на въезд в Сочи снизился вдвое. Сейчас это около двух тысяч автомобилей в сутки - в основном въезжают местные жители. На выезд из города поток транспорта, наоборот, увеличился", - говорится в сообщении властей региона.