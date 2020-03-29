«Время такое», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения, что он перешёл на удалённую работу

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29 марта 2020, 14:13 [ «Аргументы Недели» ]

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о своём переходе на удалённую работу. Он сообщил, что работает в обычном режиме.



"Время такое! Из офиса записывал! Заодно новую технологию осваивал", - прокомментировал Песков изданию "Подъем" сообщения о том, что он впервые дал дистанционное интервью программе «Москва. Кремль. Путин», с журналистами которой он обычно всегда общался «вживую».

Ранее о том, что пресс-секретарь Путина перешел на удаленную работу рассказали ряд СМИ. Как сообщили журналисты, во время беседы на столе Пескова лежали бесконтактный градусник, антисептик и папка с материалами по COVID-19.

Многие тут же предположили, что это связано с тем, что он был гостем на злополучном дне рождения сестры Крутого, после которого многие представители российского бомонда трясутся от страха в ожидании результата теста на коронавирус.