В Крыму нарушивших самоизоляцию пообещали принудительно помещать в обсерваторы

В Крыму пообещали в принудительном порядке помещать в обсерваторы всех, кто нарушает режим самоизоляции. При этом если нарушитель заразил коронавирусной инфекцией других людей, то его могут привлечь к уголовной ответственности.
«Все, кто нарушил режим самоизоляции, принудительно помещаются в обсерватор, если еще при нарушении режима был кто-то заражен – уголовное дело должно быть, стопроцентное», - заявил глава региона Сергей Аксенов.
Он добавил, что выходная неделя с 28 марта по 5 апреля не является отпуском. Подобные меры введены, чтобы снизить риск заражения опасной инфекцией.