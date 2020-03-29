В Крыму нарушивших самоизоляцию пообещали принудительно помещать в обсерваторы

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29 марта 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: globallookpress.com/ Photographer: © Nikolay Gyngazov

В Крыму пообещали в принудительном порядке помещать в обсерваторы всех, кто нарушает режим самоизоляции. При этом если нарушитель заразил коронавирусной инфекцией других людей, то его могут привлечь к уголовной ответственности.

«Все, кто нарушил режим самоизоляции, принудительно помещаются в обсерватор, если еще при нарушении режима был кто-то заражен – уголовное дело должно быть, стопроцентное», - заявил глава региона Сергей Аксенов.

Он добавил, что выходная неделя с 28 марта по 5 апреля не является отпуском. Подобные меры введены, чтобы снизить риск заражения опасной инфекцией.