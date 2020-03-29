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Синоптики пообещали метель и снег, который не растает до конца нерабочей недели

, 11:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Синоптики пообещали метель и снег, который не растает до конца нерабочей недели
фото: pixabay.com

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает гостей и жителей столицы в начале следующей недели. Отмечается, что теплые весенние деньки резко сменятся «снежной зимней погодой».

«В понедельник температура и ночью, и днем будет около нулевой отметки. Связано это с прохождением ярко выраженного холодного фронта, который принесет то, что принято называть непогодой. Осадки будут во всех видах: сначала дождь, потом мокрый снег, потом снег … метель после полудня. Кроме того, налипание мокрого снега ожидается», - отметил эксперт.

Вильфанд добавил, что погода будет «некомфортная», еще и с «очень скользкой» гололедицей. По его словам, снежный покров составит около 2 см и растает к концу недели.

«… хороший хозяин собаку на улицу не выгонит», - высказал он.

Ранее сообщалось, что похолодания будут в течение всей следующей недели.

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