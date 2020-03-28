От коронавируса вылечили еще 10 москвичей

Аргументы Недели → Общество 13+

28 марта 2020, 19:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Москве продолжает расти число вылечившихся от коронавируса. За сегодняшний день из столичной больницы выписали 10 человек. Об этом рассказала вице-мэр по социальному развитию Анастасия Ракова.

«Количество человек, выписанных после лечения от коронавирусной инфекции, в Москве увеличивается. Это отличные новости. Вчера сразу десять пациентов выписались из московских больниц после выздоровления», - заявила она.

Ракова отметила, что на данный момент стационарное лечение завершили уже 28 человек. Она добавила, что у всех них повторные тесты на коронавирусную инфекцию показали отрицательный результат.