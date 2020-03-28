Михаил Мурашко пояснил, когда марлевые маски эффективны для защиты от коронавируса

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28 марта 2020, 17:33 [ «Аргументы Недели» ]

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко пояснил, в каких случаях многослойные марлевые маски эффективны для защиты от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Некоторые эксперты сейчас говорят, что медицинские маски не спасают от заражения вирусом COVID-19.

Глава Минздрава просветил россиян о необходимости носить защитные маски, но нужно определяться, где и когда её носить. По его словам, «проведены тестирования масок, четырёхслойные марлевые маски могут работать спокойно», в больницы, клиники, медицинские центры, поликлиники и аптеки их поставляют предприятия-изготовители.

Мурашко говорит, что носить маску дома или на улице не имеет смысла, если у вас нет контакта.

По данным Минздрава, изготовлены и поставлены 30 миллионов медицинских масок.