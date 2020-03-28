Почему в Крыму проводят ярмарки, несмотря на коронавирус?

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28 марта 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Несмотря на ограничения, введенные из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекцией, в Крыму проводят ярмарки. Власти полуострова объяснили, почему ярмарочные площадки продолжают работать.

«По распоряжению главы Республики Крым Сергея Аксенова, для удовлетворения потребительского спроса крымчан и контроля цен продукции первой необходимости сельскохозяйственные ярмарки продолжают свою работу», - заявил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин.

Чиновник ответил, что все продавцы работают в перчатках и масках и соблюдают необходимые правила гигиены. Он добавил, что это жестко контролируется.