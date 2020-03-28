Обнаружен еще один симптом коронавируса

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28 марта 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели», Лилиана УТЕМИШЕВА ]

Фото: соцсети

По данным ученых из США теперь и по глазам можно определить наличие COVID-19 у человека. На днях одна из американских академий предупредила о том, что конъюнктивит может являться ранним признаком коронавируса. Напомним, что опасным вирусом можно заразиться, дотронувшись грязными руками до слизистой оболочки глаза. Чего делать категорически воспрещается.

Академия настоятельно рекомендует защищать лицо. Защита должна охватывать глаза, уши и рот. Чуть ранее, британские врачи заявили, что потеря обоняния так же может быть симптомом коронавируса. Так, в Южной Корее, Китае и Италии есть уже достоверная информация того, что люди с инфекцией COVID-19 могут испытывать полную потерю обоняния.

Напомним, что симптомами коронавируса являются лихорадка, сухой кашель и одышка. Если у вас есть все вышеперечисленное, то немедленно обратитесь к врачу. Кроме всего, признаками заболевания могут быть усталость, боль в горле и желудочно-кишечные проблемы.