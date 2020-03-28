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В Москве за сутки зафиксировано 114 случаев заражения коронавирусом

, 12:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Москве за сутки зафиксировано 114 случаев заражения коронавирусом
анализ крови, pixabay.com
За минувшие сутки в Москве выявили 114 новых случаев COVID-19. Соответствующую информацию предоставили в субботу, 28 марта, в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
 
Отмечается также, что за 24 часа 36 зараженных коронавирусом нового типа были зарегистрированы на территории Московской области.
 
За сутки в России подтверждено 228 случаев заболевания. Общее количество выявленных в стране случаев заражения коронавирусом к настоящему моменту достигло 1264. Они зафиксированы в 62 регионах Российской Федерации.

 

ЕТ

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