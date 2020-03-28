Американские врачи назвали новый признак заражения COVID-19

Специалисты Американской академии офтальмологии сообщили о новом признаке заражения коронавирусом. Согласно последней информации, следует обратиться к врачу при возникновении дискомфорта в глазах.

Американские врачи в своем исследовании опирались на данные экспертов из Китая, согласно которым у одного из 30 пациентов, зараженных COVID-19, был диагностирован конъюнктивит.