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Американские врачи назвали новый признак заражения COVID-19

, 12:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: AAO

Американские врачи назвали новый признак заражения COVID-19
кабинет офтальмолога, pixabay.com
Специалисты Американской академии офтальмологии сообщили о новом признаке заражения коронавирусом. Согласно последней информации, следует обратиться к врачу при возникновении дискомфорта в глазах.
 
Американские врачи в своем исследовании опирались на данные экспертов из Китая, согласно которым у одного из 30 пациентов, зараженных COVID-19, был диагностирован конъюнктивит.
 
Подчеркивается, что причиной болезни глаз может быть не только коронавирус, однако рекомендуется проконсультироваться со специалистом, чтобы исключить возможность заболевания.
 
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19.
ЕТ

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