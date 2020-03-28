Третий случай заражения COVID-19 выявлен в Брянской области

Третий случай заражения коронавирусом нового типа подтвержден в Брянской области. Правительство региона в субботу сообщило, что COVID-19 выявлен у мужчины, вернувшегося недавно из Европы.

Гражданин находился на карантине в Брянской областной инфекционной больнице. Сегодня врачи получили результаты его анализов на коронавирус, которые оказались положительными.

Ранее сообщалось о двух заболевших COVID-19 женщинах, которые вернулись из Испании и ОАЭ.

Все трое пациентов в настоящий момент находятся в больнице под постоянным наблюдением врачей. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.