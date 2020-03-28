Аргументы Недели → Общество 13+
С 1 июня малоимущие семьи с детьми 3-7 лет начнут получать выплаты
28 марта 2020, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]
Аргументы Недели → Общество 13+
28 марта 2020, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]
Ульяна Меньшикова
Виктор Мартынюк
Алексей Надёжин
Олег Фочкин
Юля Инамора
Елена Середа
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