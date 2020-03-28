С 1 июня малоимущие семьи с детьми 3-7 лет начнут получать выплаты

С 1 июня текущего года малоимущие семьи в России будут получать ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Об этом сообщили в субботу в кабинете министров.

Главе Минтруда России А.О. Котякову, руководителю Минфина А.Г. Силуанову, главе Минэкономразвития М.Г. Решетникову, руководителю Минкомсвязи М.И. Шадаеву, а также главе ФНС России Д.В. Егорову совместно с Пенсионным фондом РФ и заинтересованными органами исполнительной власти поручено организовать предоставление с 1 июня 2020 года ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в размере 50 процентов установленной в субъекте Российской Федерации величины прожиточного минимума для детей.

В правительство о проделанной работе следует доложить до 20 апреля.