Россияне досрочно получат пенсии и пособия за апрель. ПФР перевел и выплаты ветеранам войны к юбилею Победы

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28 марта 2020, 07:00 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Россияне досрочно получат пенсии и пособия за апрель, и ветеранам Великой Отечественной войны выплаты, положенные к 75-летию Победы. В связи с указом президента РФ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно перевел доставочным организациям выплату пенсий и пособий за апрель.

По данным ПФР, 26 марта средства направлены "Почте России" и другим доставочным организациям на предоставление выплат в период с 30 марта по 8 апреля. Объем перечисленных средств составил 113,2 млрд рублей, в том числе 17,7 млрд рублей на единовременную выплату ветеранам к 75-летию Победы.

27 марта средства в размере 356 млрд рублей перечислены кредитным организациям на выплаты с 1 по 12 апреля, а также "Почте России" на выплаты с 9 по 12 апреля.

Общий объем досрочного финансирования составил 469,2 млрд рублей.