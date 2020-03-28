В Костромской области у школьника выявили коронавирус нового типа

Главный санитарный врач Костромской области сообщил, что 21 марта группа костромичей вернулась из поездки в Соединенное Королевство, среди них были несовершеннолетние. Все путешественники самоизолировались, а через несколько дней у двух детей были зафиксированы признаки коронавируса.

Ребят поместили в инфекционное отделение, у них взяли анализы. Накануне был госпитализирован третий подросток, его биоматериал также направлен в Москву с целью уточнения диагноза. Результаты двух первых проб показали, что у одного из детей выявлен COVID-19