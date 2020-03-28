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В Костромской области у школьника выявили коронавирус нового типа

, 11:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Костромской области у школьника выявили коронавирус нового типа
пробирки, pixabay.com
В Костромской области подтвержден первый случай заболевания коронавирусом нового типа. В администрации региона уточнили, что заболевание выявлено у школьника, который недавно вернулся из Великобритании.
 
Главный санитарный врач Костромской области сообщил, что 21 марта группа костромичей вернулась из поездки в Соединенное Королевство, среди них были несовершеннолетние. Все путешественники самоизолировались, а через несколько дней у двух детей были зафиксированы признаки коронавируса.
 
Ребят поместили в инфекционное отделение, у них взяли анализы. Накануне был госпитализирован третий подросток, его биоматериал также направлен в Москву с целью уточнения диагноза. Результаты двух первых проб показали, что у одного из детей выявлен COVID-19.
 
ЕТ

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