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В США число больных коронавирусом только в Нью-Йорке выросло на 3,5 тысячи за сутки

, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]

В США число больных коронавирусом только в Нью-Йорке выросло на 3,5 тысячи за сутки
pexels.com

В США только в городе Нью-Йорке число зараженных коронавирусной инфекцией людей за сутки выросло на 3585. Скончались еще 85 пациентов. Обновленные данные по коронавирусу COVID-19 привел мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

По его сведениям на 18:00 27 марта (01:00 мск 28 марта), в Нью-Йорке зарегистрировано 26 697 случаев COVID-19. 450 человек скончались.

Сутки назад в Нью-Йорке у 23112 человек был диагностирован коронавирус. Скончались от нового вируса 365 человек.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил, что в штате за последние сутки выявили 7377 новых случаев заражения. Всего в период эпидемии заразились 44635 человек. Число жертв выросло на 134.  В штате Нью-Йорк от коронавируса умерли 519 человек.

В России стало известно о смерти четвертого человека от коронавируса.

Карта распространения COVID-19 в мире.

 

ИЧ

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