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У десяти жителей Челябинской области заподозрили коронавирус

, 10:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

У десяти жителей Челябинской области заподозрили коронавирус
анализ, pixabay.com
В Челябинской области выявили десять новых условно положительных результатов анализов на коронавирус нового типа. Соответствующую информацию предоставили в субботу, 28 марта, в минздраве региона.
 
В сообщении уточняется, что есть и хорошая новость – Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" не подтвердил три ранее выявленных на территории региона положительных результата на COVID-19.
 
Подчеркивается, что в общей сложности в Челябинской области условно положительные результаты на коронавирус выявлены у 19 человек (девять предыдущих случаев и десять вновь выявленных).
ЕТ

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