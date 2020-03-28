У десяти жителей Челябинской области заподозрили коронавирус

В Челябинской области выявили десять новых условно положительных результатов анализов на коронавирус нового типа. Соответствующую информацию предоставили в субботу, 28 марта, в минздраве региона.

В сообщении уточняется, что есть и хорошая новость – Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" не подтвердил три ранее выявленных на территории региона положительных результата на COVID-19.