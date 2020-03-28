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Академик Виктор Малеев назвал тест на коронавирус «психотерапевтической мерой»

, 10:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Академик Виктор Малеев назвал тест на коронавирус «психотерапевтической мерой»
пробирка, pixabay.com
Академик Виктор Малеев заявил, что частным лабораториям в России позволили проводить тесты на коронавирус, скорее, для самоуспокоения россиян – это в большей степени психотерапевтическая мера.
 
По словам советника директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущего специалиста московской инфекционной клинической больницы №2, делать тесты на COVID-19 следует только по назначению врача, а смысла проверять всех подряд нет.
 
Малеев уточнил, что тестирование в данном случае нужно делать каждый день, поскольку при сдаче анализа у человека может не быть коронавируса, но выходя из лаборатории, он способен его подхватить.
ЕТ

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