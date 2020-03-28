Академик Виктор Малеев назвал тест на коронавирус «психотерапевтической мерой»

Академик Виктор Малеев заявил, что частным лабораториям в России позволили проводить тесты на коронавирус, скорее, для самоуспокоения россиян – это в большей степени психотерапевтическая мера.

По словам советника директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущего специалиста московской инфекционной клинической больницы №2, делать тесты на COVID-19 следует только по назначению врача, а смысла проверять всех подряд нет.