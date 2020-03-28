Эксперт: более 20 тысяч россиян могут привезти коронавирус на родину в ближайшие дни

Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Виктор Малеев заявил, что более 20 тысяч россиян могут привезти коронавирус из-за границы в ближайшие дни.

Ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2 отметил, что в течение трех-пяти дней более 20 тысяч граждан России вернутся на родину через один пункт. Малеев отметил, что их сразу будут изолировать, поэтому инфекция может не распространиться, однако, эти люди потенциально несут угрозу.