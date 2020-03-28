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Эксперт: более 20 тысяч россиян могут привезти коронавирус на родину в ближайшие дни

, 10:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Эксперт: более 20 тысяч россиян могут привезти коронавирус на родину в ближайшие дни
перчатки, респиратор, pixabay.com
Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Виктор Малеев заявил, что более 20 тысяч россиян могут привезти коронавирус из-за границы в ближайшие дни.
 
Ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2 отметил, что в течение трех-пяти дней более 20 тысяч граждан России вернутся на родину через один пункт. Малеев отметил, что их сразу будут изолировать, поэтому инфекция может не распространиться, однако, эти люди потенциально несут угрозу.
 
Напомним, в связи с решением координационного совета при правительстве РФ, регулярное авиасообщение из российских аэропортов в аэропорты других стран и обратно с 27 марта прекращено.
 
Виктор Малеев полагает, что данная мера должна помочь снизить число случаев завоза COVID-19.
ЕТ

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