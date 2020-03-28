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Кремлевские врачи дали советы на период пандемии COVID-19

, 09:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Кремлевские врачи дали советы на период пандемии COVID-19
антисептики, маска, pixabay.com
Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса нового типа. Эксперты рассказали, какие ключевые правила следует соблюдать, чтобы максимально обезопасить себя и окружающих людей.
 
Врач-инфекционист ФГБУ "Поликлиника №4" Управления делами Президента Российской Федерации Ольга Ермакова напомнила, что COVID-19 передается воздушно-капельным, либо контактно-бытовым путем. По ее словам, в закрытых помещениях следует носить медицинские маски, не трогать лицо руками, при необходимости пользоваться антисептиком и мыть руки, если есть такая возможность. Кроме того, рекомендуется промывать нос аптечными солевыми растворами.
 
В свою очередь главный внештатный специалист-эндокринолог УДП Дарья Ладыгина отметила, что среди зараженных коронавирусной инфекцией есть диабетики, а им необходимо не только соблюдать меры профилактики, но и запастись на месяц или два инсулиновыми препаратами. Кроме того, таким гражданам нужно соблюдать диету, пить много воды и минимум четыре раза в день проверять уровень сахара в крови.
 
Начальник Центра онкологии ЦКБ Управления делами Президента Вадим Черемисов обратил внимание на пациентов с онкологическим диагнозом и подчеркнул, что они страдают иммуннодефицитом. Им следует соблюдать режим жесткой самоизоляции и строго выполнять рекомендации врачей.
ЕТ

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