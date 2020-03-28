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О том, как Россия своих не бросает

, 09:34 [ «Аргументы Недели» ]

О том, как Россия своих не бросает
Фото: pixabay.com

Тысячи российских туристов после объявления пандемии и повсеместного закрытия границ оказались практически заперты в других странах. Вывозить россиян правительство страны решило спецрейсами.

«Отлично долетели, спасибо, что власти сделали все возможное для вылета. Были сомнения в том, что мы сможем спокойно долететь до введения комендантского часа и запрета на перемещение по городу», - рассказывают вернувшиеся на родину неудачливые туристы.

Сейчас самолеты летают только за согражданами, оставшимися за границей. В остальном регулярное и чартерное сообщение между Россией и другими странами полностью закрыто. За последние две недели в страну вернулось более 53 тысяч человек. Прилетевшим измеряют температуру и напоминают, что их ждет обязательный двухнедельный карантин, передаёт Мир24.

АБ

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