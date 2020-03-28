Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Новости из Коммунарки. В медцентре сейчас находятся 326 пациентов, 70 выписаны

, 08:33 [ «Аргументы Недели» ]

Новости из Коммунарки. В медцентре сейчас находятся 326 пациентов, 70 выписаны

Новости из медицинского центра в Коммунарке сейчас как новости с полей сражеия во время войны. Последнюю статистику по пациентам публикует на своей странице в Facebook  главный врач больницы №40 Денис Проценко.

Сейчас в Коммунарке находятся 326 пациентов. За последние сутки поступили 27 человек, 70 выписаны. Об этом. Он добавил, что у 154 человек диагностирована пневмония, у 97 — коронавирусная инфекция. К аппарату искусственной вентиляции лёгких подключены три человека.

А между тем у частных клиник в Москве выстраиваются огромные очереди из желающих сдать тест на коронавирус. Люди нарушают карантин ради анализов.

БИ

Общество

Машина за материнский капитал? Минпромторг вышел с идеей разрешить тратить субсидию на покупку автомобилей

Машина за материнский капитал? Минпромторг вышел с идеей разрешить тратить субсидию на покупку автомобилей

Минпромторг предложил разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобилей. Как считают чиновники это может подстегнуть отечественную экономику и автомобильную отрасль.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью