Как в голодный год за хлебом. В Москве выстраиваются очереди из желающих сдать тест на коронавирус

Аргументы Недели → Общество 13+

28 марта 2020, 08:20 [ «Аргументы Недели» ]

Некоторые частные клиники Москвы и Санкт-Петербурга начали делать тесты на коронавирус. Люди выстраиваются в очереди в попытках выяснить, если ли у них заболевание. Стоимость анализа составляет около 2 тысяч рублей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ... ЖУРНАЛИСТА! (@pulya.ne.dura)27 Мар 2020 в 10:17 PDT

Кстати, возможность сдать тест в частной лаборатории — ещё не повод нарушить карантин. Оперативный штаб Москвы уже подробно объяснил, кому стоит сдать анализ на коронавирус, выделив четыре группы риска. Тем, кто нашёл у себя симптомы ОРВИ, беспокоиться особенно не о чем, а вот люди с пневмонией — в группе максимального риска.