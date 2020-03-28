Как в голодный год за хлебом. В Москве выстраиваются очереди из желающих сдать тест на коронавирус

Некоторые частные клиники Москвы и Санкт-Петербурга начали делать тесты на коронавирус. Люди выстраиваются в очереди в попытках выяснить, если ли у них заболевание. Стоимость анализа составляет около 2 тысяч рублей.
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Кстати, возможность сдать тест в частной лаборатории — ещё не повод нарушить карантин. Оперативный штаб Москвы уже подробно объяснил, кому стоит сдать анализ на коронавирус, выделив четыре группы риска. Тем, кто нашёл у себя симптомы ОРВИ, беспокоиться особенно не о чем, а вот люди с пневмонией — в группе максимального риска.