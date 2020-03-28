Коронавирус 28 марта: в регионах РФ вводят ограничения, случаев заражения становится больше

Аргументы Недели → Общество 13+

28 марта 2020, 08:19 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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К утру 28 марта в мире коронавирус обнаружен у 598 049 человек, 27 356 – погибли, 134 624 смогли выздороветь. «Аргументы недели» рассказывают о самых актуальных событиях к этому часу.

– В Москве умер четвертый пациент с коронавирусом. Как сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю распространения инфекции, у 56-летней пациентки отсутствовало одно легкое после перенесенного онкологического заболевания. При поступлении в больницу у нее была подтверждена левосторонняя пневмония.

– Регионы России вводят ряд ограничения из-за коронавирвсуа. С 28 марта во многих городах закроются кафе, рестораны, торгово-развлекательные и досуговые центры, кинотеатры и учреждения культуры. В некоторых регионах также закрываются парки и спортивные площадки, введен запрет на работу общественного транспорта.

– Коронавирус подозревают у жительницы Магадана. Женщину, прилетевшую из Москвы, госпитализировали, предварительный тест подтвердил коронавирус, сообщила РИА Новости главный внештатный инфекционист областного минздрава Елена Кузьменко.

– В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до восьми. На данный момент стационаре Республиканской клинической инфекционной больницы находится 57 человек, из них 8 больных новой коронавирусной инфекцией. Больных в тяжелом состоянии нет, сообщает местный портал Аригус.

– В Брунее зафиксировали первый смертельный случай от коронавируса. Погибшим оказался 64-летний мужчина. 4 марта он вернулся из Камбоджи. Всего в Брунее коронавирус обнаружили у 25 человек.

– В Rammstein опровергли информацию о заражении Тилля Линдеманна коронавирусом. Музыкант провел в отделении интенсивной терапии одну ночь, сегодня его переводят в другое отделение в связи с улучшением состояния здоровья. «Тест Линдеманна на коронавирус был отрицательным», – подчеркивается в заявлении группы.

– Два моряка с авианосца ВМС США заразились коронавирусом в Японии. После этого база Йокосука закрыта на карантин как минимум на 48 часов. Сейчас командование выясняет, кто контактировал с инфицированными.