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В Rammstein опровергли информацию о заражении Линдеманна коронавирусом

, 22:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

В Rammstein опровергли информацию о заражении Линдеманна коронавирусом
Тилль Линдеманн, Jens Kalaene/dpa
Группа Rammstein опровергла информацию о том, что тест солиста коллектива Тилля Линдеманна на коронавирус нового типа показал положительный результат. Ранее сообщалось, что музыкант заражен COVID-19.
 
Накануне вечером Тилль Линдеманн был действительно госпитализирован по решению врача Rammstein. Музыкант провел в отделении интенсивной терапии одну ночь, сегодня его переводят в другое отделение в связи с улучшением состояния здоровья.
 
"Тест Линдеманна на коронавирус был отрицательным", – подчеркивается в заявлении группы.
ЕТ
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