В Rammstein опровергли информацию о заражении Линдеманна коронавирусом

Группа Rammstein опровергла информацию о том, что тест солиста коллектива Тилля Линдеманна на коронавирус нового типа показал положительный результат. Ранее сообщалось, что музыкант заражен COVID-19.

Накануне вечером Тилль Линдеманн был действительно госпитализирован по решению врача Rammstein. Музыкант провел в отделении интенсивной терапии одну ночь, сегодня его переводят в другое отделение в связи с улучшением состояния здоровья.