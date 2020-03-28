В Хабаровск сегодня из Таиланда прилетают более 1600 туристов. Их встречают санитарные врачи

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28 марта 2020, 08:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

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Сегодня в Хабаровск прилетели четыре рейса из Таиланда. Самолеты доставили с Краби 487 человек и 238 туристов из курортного города Паттайя. В аэропорту Хабаровска организована встреча туристов, их выпускают из самолета по 30 человек. Отпускников проверяют сотрудники Роспотребнадзора.

Всем вернувшимся из заграничного отпуска санитарные врачи измеряют температуру, вручают уведомление о самоизоляции на 14 дней. Вернувшиеся россияне заполняют анкету. Они также обязаны сообщить о своем возвращении в поликлинику по месту жительства или по телефону горячей линии.

Прибывающие из-за рубежа обязаны сесть дома на карантин на 14 дней. МВД всех прибывших вносит в специальную базу данных, которую передают в Минздрав региона и в федеральную полицейскую базу. В случае проверки документов у водителей и прохожих полицейские смогут установить нарушителей режима самоизоляции и привлечь к административной ответственности.

В региональном правительстве сообщили, что в субботу в Хабаровск четырьмя рейсами привезут 1,6 тысячи человек из Таиланда.

Еще ожидаются рейсы из Паттайи и Бангкока, они привезут 283 и 155 пассажиров соответственно.

В регионах России с 28 марта начинают действовать ограничения из-за коронавируса COVID-19

Карта распространения коронавируса в разных странах мира