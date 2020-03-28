Телеведущий Владимир Соловьев высказался о россиянах, устроивших «ажиотах в магазинах перед выходными»

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28 марта 2020, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Тwitter.com/VRSoloviev

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Телеведущий Владимир Соловьев высказался о россиянах, которые накануне целой недели выходных ринулись в магазины за покупками. Согласно указу президента РФ, неделя с 30 марта объявлены выходной.

Россиянам рекомендовано посидеть дома. Закрыты все места, где можно как-то развлечься. Даже некоторые парки в Москве. Продуктовые магазины и аптеки работают.

Большинство россиян основательно сделали запасы еды и туалетной бумаги и готовятся несколько дней не выходить из дома.

Многие успели пойти в магазин только в последний рабочий день недели в пятницу, 27 марта. Покупали продукты не только для своих семей, но и для пожилых родителей. В супермаркетах дефицита продуктов нет. Если только не найти гречку.

Владимир Соловьев в соцсети задал вопрос соотечественникам: «Завтра выходные с самоизоляцией, поэтому сегодня в магазинах аншлаг? Народ считает, что у коронавируса выходной сегодня?».

На это журналисту ответили: «Народ был неделю на работе. А сегодня деваться некуда, но продукты на время карантина надо купить», «так на неделю закупиться надо» . А кто-то вообще никакого ажиотажа в супермаркетах не заметил: «Я не видела в магазинах особого ажиотажа, как всегда, даже меньше».

Карта распространения коронавируса. В регионах России с 28 марта начинают действовать ограничения из-за коронавируса COVID-19