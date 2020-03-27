У трех жителей Чечни выявили коронавирус

Коронавирус нового типа выявлен у трех жителей Чечни. Соответствующую информацию вечером в пятницу, 27 марта, предоставил журналистам министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

Накануне сообщалось, что в Чечне 10 человек заразились коронавирусом нового типа. Однако впоследствии выяснилось, что данный диагноз является предварительным у семи человек. Подтверждено заболевание к настоящему моменту только у троих.

Эти пациенты, по словам врачей, имеют клинические проявления острого респираторного вирусного заболевания. Они находятся под наблюдением врачей и получают необходимое лечение.