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У трех жителей Чечни выявили коронавирус

, 21:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

У трех жителей Чечни выявили коронавирус
лаборатория, pixabay.com
Коронавирус нового типа выявлен у трех жителей Чечни. Соответствующую информацию вечером в пятницу, 27 марта, предоставил журналистам министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.
 
Накануне сообщалось, что в Чечне 10 человек заразились коронавирусом нового типа. Однако впоследствии выяснилось, что данный диагноз является предварительным у семи человек. Подтверждено заболевание к настоящему моменту только у троих.
 
Эти пациенты, по словам врачей, имеют клинические проявления острого респираторного вирусного заболевания. Они находятся под наблюдением врачей и получают необходимое лечение.
ЕТ
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