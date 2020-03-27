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Патриарх Кирилл призвал верующих молиться об избавлении от коронавируса

, 21:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Патриарх Кирилл призвал верующих молиться об избавлении от коронавируса
патриарх Кирилл, Nikolay Titov/Russian Look
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех верующих усиленно молиться об избавлении от коронавируса. Соответствующую информацию в пятницу, 27 марта, предоставили в Русской православной церкви.
 
Патриарх призвал к усиленной молитве архиереев, клириков, монашествующих, а также мирян РПЦ.
 
В Московской патриархии в связи с этим предложили новый порядок произношения молитвы "во время вредоносного поветрия". Отмечается, что ее постановлено возносить в будние дни Великого поста в завершение утреннего и вечернего богослужения". Кроме того, она будет распечатана, чтобы православные верующие смогли дополнить свое домашнее правило.
ЕТ
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