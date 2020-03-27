В Москве скончалась пациентка с коронавирусом

Вечером в пятницу, 27 марта, стало известно, что в Москве скончался четвертый пациент с коронавирусом нового типа. Согласно последней информации, речь идет о женщине, которой было 56 лет.

Подчеркивается, что у умершей сегодня пациентки не было одного легкого из-за перенесенного ранее онкологического заболевания.

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом уточнили, что при поступлении в больницу у женщины была подтверждена левосторонняя пневмония. Впоследствии у больной проявилась дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность.