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Вирусолог призвал россиян отказаться от поездок на дачу в период эпидемии

, 18:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Вирусолог призвал россиян отказаться от поездок на дачу в период эпидемии
дача, pixabay.com
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов предостерег граждан Российской Федерации от поездок на дачу в период стремительного распространения коронавирусной инфекции.
 
Эксперт отметил, что дачники могут столкнуться с целым рядом проблем, в частности, оказаться слишком далеко от мест оказания необходимой медицинской помощи.
 
Кроме того, по словам Георгия Викулова, возвращение с дачных участков может быть сопряжено с прохождением санитарного кордона, а это способно занять много времени и доставить серьезные неудобства.
 
Напомним, к настоящему моменту в России выявили 1036 случаев заболевания, 45 человек выздоровели, скончались трое.
ЕТ

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