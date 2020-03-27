Вирусолог призвал россиян отказаться от поездок на дачу в период эпидемии

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов предостерег граждан Российской Федерации от поездок на дачу в период стремительного распространения коронавирусной инфекции.

Эксперт отметил, что дачники могут столкнуться с целым рядом проблем, в частности, оказаться слишком далеко от мест оказания необходимой медицинской помощи.

Кроме того, по словам Георгия Викулова, возвращение с дачных участков может быть сопряжено с прохождением санитарного кордона, а это способно занять много времени и доставить серьезные неудобства.