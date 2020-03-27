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Депутат Госдумы оценил возможность введения штрафов за нарушение карантина

, 17:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Депутат Госдумы оценил возможность введения штрафов за нарушение карантина
Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пятницу, 27 марта, оценил возможность введения штрафов за нарушение карантина в условиях распространения коронавируса нового типа.

Морозов, говоря о поправках в Кодекс об административных правонарушениях о введении штрафов для здоровых граждан, нарушивших карантинный режим, отметил, что правила должны неукоснительно соблюдать абсолютно все граждане, иначе в них не будет смысла.

По словам депутата, внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях является единственной возможностью остановить людей, которые не понимают, насколько опасной является ситуация. Если все граждане будут придерживаться предписанных правил, коронавирус удастся локализовать, а затем и побороть, считает Дмитрий Морозов.

ЕТ

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