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Песков призвал россиян продолжать отдыхать дома и заниматься здоровьем

, 13:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Песков призвал россиян продолжать отдыхать дома и заниматься здоровьем
Фото: Дмитрий Песков, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратился к россиянам с просьбой не посещать людные места, а отдыхать и работать дома из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом официальный представитель Кремля заявил в пятницу, 27 марта.

«Всем сидеть дома, работать и отдыхать. Прислушиваться к себе, заниматься своим здоровьем. Будьте здоровы!», - высказал Песков.

Ранее сообщалось, что общее число зараженных в России на данный момент составляет 1 036 человек, среди которых 703 случая в Москве. При этом 45 человек выздоровело, а 3 – умерло.

Кроме того, по всему миру ужесточают меры в борьбе с новой инфекцией.

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