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28 марта Кремль погрузится в темноту ровно на один час

, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]

28 марта Кремль погрузится в темноту ровно на один час
Фото: kremlin.ru

28 марта с 20.30 до 21.30 по московскому времени будет выключено внешнее освещение официальной резиденции президента России – Московского Кремля.

Это произойдет в рамках в рамках глобальной экологической акции «Час Земли», которая проводится под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF). Главная цель акции –  формирование ответственного отношения к окружающей среде. Люди, присоединившиеся к акции, в одно и то же время добровольно отключают на один час свет и бытовые электроприборы.

«По решению Владимира Путина Московский Кремль участвует в акции «Час Земли» с 2013 года», – сообщает пресс-служба Кремля.

В 2019 году «Час Земли» поддержали более 7500 городов в 190 странах, на один час гасла подсветка более 18 тысяч объектов.

ДВа

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