Полицейские проверят, как южноуральцы соблюдают карантин

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27 марта 2020, 17:35 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото pixabay.com

Проверки пройдут в рамках профилактической акции «Ваш участковый».

Акция «Ваш участковый» традиционная, но в этот раз она полицейские проверят, соблюдают ли южноуральцы карантин. Акция стартует 30 марта.полицейские посетят пожилых граждан, а также тех, кто находится на самоизоляции после поездки за границу. Сотрудникам полиции переданы адреса таких людей, за последние сутки их количество увеличилось почти на тысячу человек. Проверка граждан, находящихся на самоизоляции, будет проходить трижды до конца установленного срока. Полицейским будут выданы средства индивидуальной защита — маски и перчатки.

Хештег акции - #ВашУчастковыйВашаЗащита

Напомним, сегодня стало известно, что в Челябинской области еще у 9 человек положительный анализ на коронавирус, общее количество заболевших — 20. Сегодня, 27 марта, губернатор Челябинской области ввел дополнительные ограничения на период карантина.