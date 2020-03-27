В Челябинской области выявлены новые случаи коронавируса

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27 марта 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Алексей Текслер во время брифинга с журналистами. Фото телеграм-канала «ЧелябинскСегодня»

О новых случаях заражения коронавирусной инфекцией и мерах, предпринимаемых властями для предотвращения распространения вируса, рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Сегодня, 27 марта, стало известно о новых девяти случаях пока условно положительного анализа на коронавирус — о трех сообщалось вчера, о шести стало известно с утра. Люди госпитализированы, те, кто получил предварительные анализы сегодня, ожидают госпитализации.

Глава региона подчеркнул, что в связи с пандемией ужесточаются меры безопасности, в частности, с 28 марта по 5 апреля должны быть закрыты рестораны и фудкорты, магазины розничной торговли, фитнес-центры, бассйны и сауны. Также до 1 июня остановлен заезд в санатории, курорты и другие места отдыха.

Стоматологическим поликлиникам рекомендуется только оказание экстренных услуг. Отметим, что больницы приостанавливают плановую госпитализацию в отделения терапии и пульмонологии. Также временно приостановлена диспансеризация и профосмотры.

«Хочу обратиться к гражданам оставаться на следующей неделе дома, все эти мероприятия проводятся для сохранения здоровья граждан, - сказал Алексей Текслер. - Мы предусматриваем разного рода мероприятия развлекательного характера по телевидению. Есть договоренность с интернет-провайдерами, они будут продолжать работу и не будут отключать на этот срок работу интернета даже в случае долга граждан».