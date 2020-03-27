Эксперт: Согнав мир на удалёнку, мы его, скорее всего, уже не соберём

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27 марта 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: Pixabay

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв рассказал, каким будет этот мир после пандемии Covid-19, и как он поменяется.

Эксперт считает, что этот вопрос, прежде всего, терминологически очень сложный.

«Мы с вами утром выходим на улицу – мир уже поменялся, когда мы дверь открыли. Поэтому все дело в масштабах изменений. Бесспорно, изменения будут. Будут в области политической психологии. И вообще психологии. Потому что, согнав мир на удалёнку, мы его, скорее всего, уже не соберем», – рассказал Журавлёв сетевому изданию «Свободная пресса».

По словам политолога, вся стратегия человеческой цивилизации, она сводится именно к удалёнке – если в 19 веке главной для человека была свобода от государства, то сейчас главным для человека стала свобода от человека.

«И вот этот идеальный мир, в котором ты сидишь в своей квартире, а тебе под дверь подкладывают еду, это, собственно, то, к чему современная цивилизация стремится. Но ей как-то было неудобно – до коронавируса. Был страх – получится ли? Вдруг мы просто вымрем все физически от голода? А тут коронавирус показал, что, в общем, так жить можно. Так жить не только хочется, но и возможно», – говорит Журавлёв.

Эксперт говорит, что идеал пока, по крайней мере, в западном обществе, именно этот – я сам с собой. И все, что мне удобно, и есть правильно. Это, по словам политолога, современная концепция либерализма.

«Почему классический либерализм был разумен, а нынешний ведет человечество к гибели? Именно поэтому. Не по политическим причинам», – считает он.

Но есть, как отмечает Журавлёв, вторая тенденция, которая идет одновременно с первой в обратную сторону – это усиление роли государства.

То есть, человек от человека отдаляется, а государство к человеку приближается. Поэтому он остается с государством один на один. Ни коллектив, ни общество, ни народ и государство, а «я – и государство».

«В итоге много интересных вещей может случиться, если мы говорим о глубинных процессах», – резюмирует Журавлёв, приводя такой пример: если хоть одна крупная европейская страна выкарабкается в одиночку, то Евросоюз, как единое сообщество, кончится.

«Не факт, что его распустят, но реагировать на его существование перестанут, в принципе», – считает политолог.

Ранее сообщалось, что французский президент Макрон предсказывает «конец Шенгенской зоны» и ЕС из-за коронавируса.