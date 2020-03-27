Татьяна Москалькова одобрила кандидатуру Юлии Сударенко на должность омбудсмена

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27 марта 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Юлия Сударенко. Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Теперь кандидатуру Уполномоченного по правам человека в Челябинской области должен одобрить местный парламент.

Как сообщали «Аргументы недели», глава региона Алексей Текслер предложил Юлии Сударенко стать Уполномоченным по правам человека по Челябинско области. Юлия Сударенко — юрист, руководитель регионального управления министерства юстиции. Напомним, что процедура назначения омбудсмена предполагает одобрение Уполномоченного по правам человека РФ и депутатов Законодательного Собрания Челябинской области.

Татяна Москалькова обратилась в спикеру ЗСО Владимиру Мякушу с письмом, в котором выразила надежду, что «институту государственной защиты прав человека будут оказаны достойная поддержка и внимание со стороны органов власти Челябинской области». Депутаты рассмотрят кандидатуру Юлии Сударенко на ближайшем заседании, которое пройдет после отмены карантинных мероприятий.