Татьяна Москалькова одобрила кандидатуру Юлии Сударенко на должность омбудсмена

Теперь кандидатуру Уполномоченного по правам человека в Челябинской области должен одобрить местный парламент.
Как сообщали «Аргументы недели», глава региона Алексей Текслер предложил Юлии Сударенко стать Уполномоченным по правам человека по Челябинско области. Юлия Сударенко — юрист, руководитель регионального управления министерства юстиции. Напомним, что процедура назначения омбудсмена предполагает одобрение Уполномоченного по правам человека РФ и депутатов Законодательного Собрания Челябинской области.
Татяна Москалькова обратилась в спикеру ЗСО Владимиру Мякушу с письмом, в котором выразила надежду, что «институту государственной защиты прав человека будут оказаны достойная поддержка и внимание со стороны органов власти Челябинской области». Депутаты рассмотрят кандидатуру Юлии Сударенко на ближайшем заседании, которое пройдет после отмены карантинных мероприятий.