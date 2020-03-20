Юлия Сударенко может стать южноуральским омбудсменом

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20 марта 2020, 13:39 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Юлия Сударенко и Алексей Текслер

Ее кандидатуру намерен внести Алексей Текслер на рассмотрение Законодательного собрания региона.

Сегодня, 20 марта, губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с Юлией Сударенко. Алексей Текслер отметил, что намерен внести кандидатуру Юлии Сударенко на должность Уполномоченного по правам человека.

Как сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области, Юлия Сударенко занимает должность регионального управления Министерства юстиции РФ. Профессиональная деятельность Юлии Сударенко связана с защитой прав граждан. Она окончила Челябинский юридический институт МВД России по специальности юриспруденция. Имеет чин государственного советника юстиции Российской Федерации 3 класса. Юлия Сударенко принимала активное участие в образовательных и благотворительных акциях, развитию сети бесплатных юридических консультаций.

«Знаю вас как профессионального руководителя управления Минюста России по Челябинской области, - сказал Алексей Текслер. - Уверен, что Вы справитесь с этой должностью. У вас достаточно большой опыт и в нормотворчестве».

Юлия Сударенко отметила, что принимает предложение губернатора и надеется на то, что ее профессиональный опыт принесет пользу всем жителям области.

Отметим, что кандидатуру Юлии Сударенко поддержали многие представители общественных организаций региона.

«Мы сталкивались с ней не только как с представителем власти, но и как с благотворителем и соорганизатором наших мероприятий, - отметила Татьяна Сачко, руководитель «ИкоркаФонда». - Умная, отзывчивая, инициативная и ответственная, грамотный юрист и просто хороший человек».