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Депутатов Госдумы массово проверят на коронавирус 30 марта

, 14:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Депутатов Госдумы массово проверят на коронавирус 30 марта
Фото: сайт Госдума РФ

Парламентарии получили информацию, что в понедельник у всех будут брать тест на коронавирус. Об этом рассказал вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

«Придем на работу - узнаем более точно», – сказал Лебедев.

Он также предположил, что процедура будет проводиться в рабочих кабинетах депутатов, тем более что всех народных избранников сложно собрать вместе, да и на работу они приходят в разное время.

Информацию о массовой проверке парламентариев подтвердил и Олег Смолин, которой отметил, что сдавать тест будут все депутаты.

«Я не знаю, будет ли делаться какое-то исключение для высокого руководства, но нам предложено всем пройти тест», – сказал Смолин.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект по мерам предотвращения распространения коронавируса.

ДВа

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