Депутатов Госдумы массово проверят на коронавирус 30 марта

Парламентарии получили информацию, что в понедельник у всех будут брать тест на коронавирус. Об этом рассказал вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.
«Придем на работу - узнаем более точно», – сказал Лебедев.
Он также предположил, что процедура будет проводиться в рабочих кабинетах депутатов, тем более что всех народных избранников сложно собрать вместе, да и на работу они приходят в разное время.
Информацию о массовой проверке парламентариев подтвердил и Олег Смолин, которой отметил, что сдавать тест будут все депутаты.
«Я не знаю, будет ли делаться какое-то исключение для высокого руководства, но нам предложено всем пройти тест», – сказал Смолин.
Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект по мерам предотвращения распространения коронавируса.