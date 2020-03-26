Правительство внесло в Госдуму законопроект по мерам предотвращения распространения коронавируса

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26 марта 2020, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Правительство РФ внесло в Госдуму пакет поправок в законодательство по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Документ, как подчеркивается в пояснительной записке, «разработан с целью урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции».

В частности, предлагается наделить правительство РФ правом устанавливать ограничения на оптовую и розничную торговлю отдельными медицинскими изделиями. Ограничение может вводиться на 90 дней.

В пояснительной записке также говорится, что «не допускается оказание услуги без обязательного подтверждения ее безопасности для жизни и здоровья потребителя». Таким образом, при информировании Ростуризмом об угрозе безопасности туристов в стране или месте временного пребывания фактически устанавливается мораторий на продажу организованных туров. При этом туристы имеют право на полный возврат стоимости путевки.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудил с председателем правительства Михаилом Мишустиным вопросы противодействия распространению коронавируса.