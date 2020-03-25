Спикер Госдумы обсудил с Михаилом Мишустиным вопросы противодействия распространению коронавируса

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25 марта 2020, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил с председателем правительства Михаилом Мишустиным вопросы противодействия распространению коронавируса.

26 марта правительство внесет в Государственную Думу ряд соответствующих законодательных инициатив, в том числе касающихся противодействию коронавирусной инфекции.

Участники встречи подчеркнули важность того, чтобы решения по этим законопроектам были приняты в ближайшее время, сообщили в думской пресс-службе.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы предстоящего отчета правительства в нижней палате парламента, проведения соответствующих консультаций с фракциями по основным темам, которые поднимаются профильными комитетами Госдумы.

Ранее Володин опроверг информацию о возможности дистанционного голосования депутатов.