Володин опроверг информацию о возможности дистанционного голосования депутатов

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25 марта 2020, 11:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что нижняя палата парламента перестроила формат работы: теперь вместо трех недель пленарных заседаний – две, которые чередуются с неделей работы депутатов в регионах и неделей работы в комитетах.

«Если кто‑то чувствует себя не очень хорошо, но у него есть желание выступить по повестке, по конкретному законопроекту, то свою позицию депутат может изложить письменно, и это будет отражено в стенограмме заседания», – сказал он.

Он подчеркнул, что в целях эффективного противодействия распространению коронавируса необходимо принимать законодательные решения.

«Депутаты в сложное время должны активизировать свою работу, брать на себя решение проблем людей. В таких ситуациях парламент должен работать более эффективно. Говорить о дистанционной работе в такое время было бы неправильно. Мы видим, как работает президент», – заявил Володин.

Сегодня в Госдуме обсудят ужесточение наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.