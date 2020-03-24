В Госдуме обсудят ужесточение наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм

Аргументы Недели → Общество 13+

24 марта 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел совещание, на котором обсуждалась подготовка поправок в Уголовный кодекс РФ в части ужесточения наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

В частности, предлагается ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее за собой по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, в виде штрафа от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода в период от 3 до 5 лет, либо запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 1 года до 3 лет, либо ограничения свободы на срок до 3 лет.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массовых заболеваний, предлагается наказывать штрафом до 2 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода в период от четырех до пяти лет, либо запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 3 до 5 лет, либо ограничением свободы на срок до 5 лет.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.

По итогам сегодняшнего заседания было принято решение провести дополнительное заседание Совета Думы 25 марта и снова вернуться к обсуждению этого вопроса. По итогам рассмотрения поправок планируется, что они будут вынесены на пленарное заседание нижней палаты парламента 31 марта.

Ранее сообщалось, что в России усилят ответственность за оборот фальсифицированных и некачественных лекарств.